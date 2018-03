Vijf tips over...kleding tijdens marathon

Coach Gerben van het Rijnmond Running Team geeft elke week vijf tips over van alles waar je tegenaan kunt lopen in de voorbereidingen op de marathon van Rotterdam.

Deze week: strak in pak aan de start. Tenminste, dat wil je toch? Wat een bruiloft is voor een verliefd stel, is de marathon voor een hardloper.

Tip 1: Kies voor de marathon - nee, het is toch geen bruiloft - niet alleen voor mooi, maar vooral voor praktisch. Natuurlijk mogen je schoenen qua kleur passen bij de rest van je outfit, maar voorkom dat je er bij kilometer 25 achterkomt dat die happy shiny catchy shoes voor een keur aan blaren zorgen.

Tip 2: Check het weer. Niet drie weken van tevoren al, maar een of twee dagen en pas daar je kleding op aan. De marathon van Rotterdam is begin april, precies een periode waarin het ineens heel warm kan zijn of er nog een laatste winterse stuiptrekking over het land trekt.

Tip 3: Kleed je niet te warm. Kijk eens naar die topatleten, die staan aan de start vaak in niet meer dan een mouwloos shirtje met een broekje dat ook uit nauwelijks stof bestaat. Van intensief hardlopen krijg je het warm, helemaal wanneer dat een marathon is. Kleed jezelf alsof het een paar graden warmer is. Is een thermolaag wel nodig? Helemaal op het heetst van de dag, wanneer de winnaar finisht, moet jij misschien nog 20 kilometer of meer.

Tip 4: Mocht je toch twijfelen over een extra beetje verwarming, probeer het dan zo praktisch mogelijk te regelen. Oprolbare mouwen, handschoenen en een muts zijn makkelijker van je lijf te trekken dan een ondershirt.

Tip 5: Natuurlijk wil je ook rekening houden met het koukleumen in het startvak. Het is dan nog vroeg op de dag en wat frisser. Zorg dat je een oude trui bij je hebt die weggegooid mag worden of een poncho. En trouwens, een beetje koukleumen kan je lijf wel hebben hoor.