Volg Feyenoord - ADO Den Haag via de livestream Feyenoord-arts Casper van Eijck.

Het benefietduel tussen Feyenoord en ADO Den Haag is woensdagavond te volgen via een livestream op Rijnmond.nl. De wedstrijd tussen de twee eredivisionisten staat in het teken van Support Casper. De wedstrijd begint om 18:00 uur.

Support Casper is een initiatief van Casper van Eijck, de clubarts van Feyenoord. Naast zijn werkzaamheden in De Kuip is hij chirurg op het het Erasmus MC en onderzoeker op het gebied van alvleesklierkanker. Mede door middel van deze wedstrijd wil hij zo veel mogelijk geld inzamelen om deze ziekte te bestrijden. Bij Feyenoord zullen de internationals Tonny Vilhena, Steven Berghuis (beiden Nederland), Brad Jones (Australië), Nicolai Jørgensen (Denemarken), Renato Tapia (Peru), Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat (beiden Marokko), Bart Nieuwkoop, Justin Bijlow (beiden Jong Oranje) en Tyrell Malacia (Oranje-20) niet meedoen. Door de afwezigheid van de keepers Jones en Bijlow zal de jonge Ramon ten Hove het doel verdedigen. Bij ADO Den Haag maakt oud-Feyenoorder John Goossens waarschijnlijk zijn opwachting. Hij tekende, na avonturen in Roemenië en India, onlangs een contract in Den Haag.