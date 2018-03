Deel dit artikel:











Kluis goudwisselbalie Dordrecht gestolen Volgens de eigenaar van het bedrijf lag er alleen een iPad in de kluis (Foto: Leo Roubos - RTV Dordrecht)

In het winkelcentrum Sterrenburg in Dordrecht is woensdagochtend een goudkluis gestolen. Rond 06:00 uur forceerden twee inbrekers de deuren van het winkelcentrum en namen de kluis mee.

De kluis stond onder de balie van het goudwisselkantoor 'We Buy Gold'. Volgens de eigenaar van het bedrijf lag er alleen een iPad in. Van veel schade kan de eigenaar ook niet spreken: "Ze hebben de kluis voorzichtig onder de balie vandaan kunnen krijgen", zegt hij tegen RTV Rijnmond. Het is niet de eerste keer dat de kluis van deze goud-kiosk in Dordrecht is meegenomen. In januari was het ook al raak, toen zat er niets in de kluis. De politie is op zoek naar de twee mannen die er met een fietskar vandoor gingen.