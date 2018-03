Duwbak en andere scheepsmodellen van zilver

In Maritiem Museum in Rotterdam is een expositie met zilveren scheepsmodellen te zien. "Alleen bij bijzondere gelegenheden worden een model van zilver, dat natuurlijk kostbaar materiaal is, gemaakt", aldus Jeroen ter Brugge van het museum.

In de collectie zijn ongeveer twintig zilveren modellen te vinden. Scheepsmodellen worden veelal van hout, kunststof en metaal gemaakt. "Het is verrassend hoe mooi gelijkend die zilveren modellen zijn", zegt Ter Brugge. "Zeker als je naar de detaillering kijkt, ik ben iedere keer weer verrast hoe mooi gedetailleerd ze zijn."

Frans Swarttouw



Eén van de modellen op de expositie in het Maritiem Museum is een duwbak van Frans Swarttouw. Het model is gemaakt ter gelegenheid van het opleveren van een schip: de Vulcaan II.

Bij de overname van Frans Swarttouw is de afspraak gemaakt dat een deel van ijzeroverslag in het Rotterdamse havengebied onder de naam Frans Swarttouw door blijft gaan. Dat gebeurt vanuit de Vulcaanhaven in Vlaardingen. Rond de oplevering van de Vulcaan II in 1962 is het zilveren 'werkschip' is gemaakt.

Voormalig Swarttouw directeur Jacques Schoufour heeft dit zilveren model samen met een aantal andere aan het Maritiem Museum nagelaten.

Chinese jonk



Naast dit Rotterdamse werkschip van zilver is er ook een Chinese jonk uit 1932 te zien op de expositie. "In Rotterdam waren diverse rederijen die handel dreven met China, Japan en omstreken. Dit model is tot ons gekomen via de Java China Japan Lijn dat later onderdeel is geworden van Nedlloyd".

Een jonk is een typisch Chinees zeegaand zeilschip. Dit model is gemaakt ter gelegenheid van een jubileum. Er varen geen jonken meer maar de zilveren modellen worden in China en Hongkong nog altijd gemaakt.

W.A. Engelbrecht



Uit 1929 is een zilveren model van één van de schepen van de Middellandse Zee Compagnie te zien. Het is destijds geschonken aan Willem Anton Engelbrecht ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum bij cargadoorsbedrijf Wambersie & Zoon. "Voor ons een hele belangrijke man", zegt Ter Brugge. "Hij was ook verzamelaar van oude boeken en kaarten. Die collectie bevindt zich ook bij ons."