Campagne voeren 2018: koukleumen, gezelligheid en blaren op je tong

Campagne voeren, hoe doe je dat precies? Op die vraag moesten de nieuwkomers in de politieke arena de afgelopen maanden een antwoord vinden. Bij IJsselmonde Vooruit sloegen ze hun persoonlijke spaarvarken stuk, trokken ze warme sokken aan en vervolgens eindeloos praten maar.

"Ik geniet hier echt van", zegt lijsttrekker Ria Bronsgeest dinsdagmiddag terwijl ze haar flyers uitdeelt en praatjes aanknoopt op het Prinsenplein. En dat terwijl het bepaald niet warm is en er behoorlijk wat mensen er flink de pas in hebben. Het is immers bijna etenstijd. Maar het is dinsdagavond en de campagnetijd is bijna voorbij. Laatste kansen dus.

Kandidaat Sylvia Urbanski erkent dat ze wel even een drempel over moest. Een man beent haar voorbij en heeft geen interesse in de boodschap. "Die heeft vast al bepaald wat hij stemt. En dat mag."

Gelukkig heeft het campagneteam van IJsselmonde Vooruit in andere gesprekken meer succes. In korte tijd laten drie passanten weten dat ze kunnen rekenen op hun stem. Of ze dat ook daadwerkelijk gaan doen is natuurlijk even afwachten.

Het is de leden van IJsselmonde Vooruit menens. Ze staken privégeld in balpennen en blauwe partij-jasjes. Vanuit de gemeente kwamen er 500 flyers en wat postertjes. Niet genoeg voor de ambities van de nieuwe beweging die de gebiedscommissie in wil.



Achteruit



Het vertrouwen is behoorlijk. "Mensen beginnen ons te herkennen. Vinden het ook een goede naam. IJsselmonde is al zo achteruit gegaan, zeggen ze dan."

De grote thema's zijn veilgheid en armoede. "We zijn burgers die ons niet goed vertegenwoordigd voelde door de zittende gebiedscommissie", zegt Jerry Lussenburg. "We gaan ervoor en ik ben daar heel fanatiek in."

Stel nu dat het toch niet lukt en IJsselmonde Vooruit na 21 maart met lege handen staat? "Dan gaan we gewoon door", zegt Ria Bronsgeest. "Dit is het begin van een beweging in IJsselmonde. Wij staan vlakbij de inwonders en weten precies wat er speelt." Met of zonder zetel: dat geluid wil ze laten horen richting het stadhuis op de Coolsingel.