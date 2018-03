Metro RET komt landelijk als beste uit de bus

De metro van de RET krijgt van reizigers het hoogste cijfer: met een 7,7 scoort de metro van het vervoersbedrijf beter dan metro's in de andere grote steden.

Het totaalcijfer voor de RET is ook een 7,7. Dat is hetzelfde cijfer als vorig jaar.

De tram kon op het beste rapportcijfer rekenen: 7,8. Daarmee haalde zij samen met het stadsvervoer van Den Haag het hoogste cijfer voor tramvervoer van de grote steden.

Wel is dat waarderingcijfer met 0,1 gedaald ten opzichte van vorig jaar, toen kreeg de tram van de RET een 7,9.

Waterbus

Reizigers zijn ook goed te spreken over de veerdiensten van de Waterbus. Ze geven het ov-bedrijf over 2017 een 8,5 als rapportcijfer. Alleen de veerdienst naar Schiermonnikoog scoort landelijk nog beter.

RET directeur Maurice Unck is blij met het cijfer en heeft reizigers daarvoor bedankt. "“Er is een goede wisselwerking met onze reizigers. Die willen we dan ook zeker bedanken voor hun deelname aan het onderzoek. Alleen op deze manier weten we wat we kunnen verbeteren en dat is voor ons goud waard!,” aldus Unck.

De OV-klantenbarometer wordt elk jaar gehouden onder tienduizenden reizigers.