BING moet schade door rapport Schiedam betalen

Onderzoeksbureau BING moet alle schade betalen die voortvloeit uit het rapport over Schiedam. Het gaat niet alleen om de advocaatkosten die zijn gemaakt, maar ook over eventuele claims van oud-burgemeester Verver en topambtenaar Boet. Dat heeft de Utrechtse rechtbank bepaald.

BING maakte in 2011 op verzoek van de gemeente Schiedam een rapport over de situatie op het stadhuis. Dat ging vooral over toenmalig burgemeester Wilma Verver. Zij werd beticht van machtsmisbruik. Ook zou ze er op hebben aangedrongen dat aannemersbedrijf Van den Tempel minder opdrachten kreeg.

Het handelen van topambtenaar Boet zou eveneens niet hebben gedeugd. Verver nam voor het verschijnen van het rapport ontslag, de topambtenaar vertrok met een regeling.

Onzorgvuldig



Verver en Boet begonnen daarna een juridische strijd over het rapport van BING. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde eind 2014 dat BING onzorgvuldig was geweest. Onderzoeker Jaap ten Wolde kreeg daarvoor een berisping.

Zo is de conclusie dat Verver verantwoordelijk was voor het ‘verbannen’ van Van den Tempel onvoldoende onderbouwd in het rapport. Ook kreeg de oud-burgemeester te weinig kans op wederhoor.

Claims



BING en Schiedam begonnen ook een strijd over wie de eventuele claims moet betalen. In het oorspronkelijke contract stond dat alle schade – ook al was BING nalatig – voor rekening van Schiedam was.

Die bepaling heeft de rechter nu van tafel geveegd. ‘Het rapport van BING bevat feitelijke onjuistheden en ondeugdelijke conclusies. Daarmee is het bureau tekortgeschoten in de nakoming van de verplichtingen aan Schiedam’, schrijft de rechter.

De rechter vond de fouten te weinig om het contract te ontbinden. Het bureau hoeft de contractuele vergoeding niet terug te betalen.

Volgende maand start de bodemprocedure van Boet tegen BING.