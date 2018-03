RADAR lanceert app tegen discriminatie

Het is woensdag niet alleen de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. De Verenigde Naties hebben 21 maart namelijk uitgeroepen tot internationale dag tegen discriminatie. Reden voor het Rotterdamse antidiscriminatiebureau Radar om een app te lanceren.

De app is bedoeld om direct melding te maken van discriminatie. Doormiddel van bijvoorbeeld foto's of met tekst kan iemand aangeven dat diegene zich gediscrimineerd voelt. Afhankelijk van de locatie waar je bent, wordt je in contact gebracht met een antidiscriminatiebureau in de buurt.

Volgens Cyriel Triesscheijn, directeur RADAR, kan de app voor alle vormen van discriminatie (leeftijd, achtergrond, religie, gelschat etc.) worden ingezet. "Er wordt dan door medewerkers gevraagd wat er is gebeurd. Met hoor- en wederhoor. Later wordt gekeken of er een oplossing gevonden kan worden. Dat kunnen, in overleg met de melder, zelfs juridische stappen zijn."