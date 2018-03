Rotterdam The Hague Airport mag terminal niet uitbreiden

Rotterdam The Hague Airport mag de terminal vooralsnog niet uitbreiden. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van woensdag.

De Rotterdamse gemeenteraad wilde geen ruimte maken voor de uitbreiding in het bestemmingsplan en deed dat ook niet.

De directie van het vliegveld vond het zonde van tijd en geld dat de uitbreidingsplannen niet in deze procedure werden meegenomen. Nu moet er dit jaar een nieuwe aanvraag worden ingediend en behandeld.

Om die reden besloot Rotterdam The Hague Airport (RTHA) alsnog bezwaar aan te tekenen tegen het bestemmingsplan. De Raad van State oordeelt nu dat dat beroep ongegrond is.

RTHA is al aan het uitbreiden omdat het meer reizigers in de komende jaren verwacht. In 2017 maakten 1,8 miljoen mensen - een record - gebruik van het vliegveld.

De huidige bouwactiviteiten zijn om het vliegveld voor de eisen van de passagier van dit moment aan te passen. Dat heeft nog niets te maken met de toekomstplannen.

Besluit



De directie wil het aantal vluchten graag uitbreiden. De minister van Infrastructuur en Waterstaat moet daarover een besluit nemen. Een verkenner stelde eerder vast dat er alleen meer vluchten na RThA mogelijk zijn als de helikopters van de hulpdiensten (politie en ANWB) elders worden gestald.

Overigens stemde de gemeenteraad van Den Haag in februari tegen het uitplaatsen van de helikopters vanwege een grotere kans op geluidsoverlast.