Verkiezingsavond: Radio en TV Rijnmond extra lang te horen en te zien

Bij Rijnmond kun je het nieuws over de verkiezingen woensdag van begin tot eind volgen. Op de radio gaat presentator Ronald van Oudheusden door tot 21:00 uur met Rijnmond Nu.Met verslaggevers in de hele regio en de eerste prognoses.

Tussen 18:00 en 21:00 uur kun je bellen met 010-4364436 om je eigen ervaringen te vertellen. Voor de eerste keer gestemd? Op welke partij en waarom? Stempas - oops! - verscheurd door de hond? Ruzie aan de keukentafel door uiteenlopende politieke voorkeuren? Alle geloof in de politiek verloren en dus thuis gebleven? Ronald wil het allemaal weten.

TV Rijnmond komt om 17.00 uur met reportages over de verkiezingen uit onder meer Rotterdam, Barendrecht en de Hoeksche Waard.

Na 21.00 uur trekken radio en tv samen op in het grote Rotterdamse slotdebat. Blijft Leefbaar Rotterdam de grootste partij? Krijgt de PVV voet aan de grond? Hoe brengt de PvdA het er vanaf? Welk college ligt het meest voor de hand? Je hoort en ziet het op Radio en TV Rijnmond.

Uiteraard is het verkiezingsnieuws ook te volgen via www.rijnmond.nl of onze app. Daar vind je onder meer een liveblog over de verkiezingen.