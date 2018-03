Sparta verliest vriendschappelijk van FC Utrecht

Sparta heeft woensdagmiddag in een vriendschappelijke wedstrijd met 5-1 verloren van FC Utrecht. De weer fitte Fred Friday maakte de goal voor de Kasteelclub. De Nigeriaanse spits miste de afgelopen drie duels nog vanwege een blessure.

Dick Advocaat stuurde in de eerste helft grotendeels dezelfde namen het veld in als afgelopen weekend in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Na rust stond er een compleet ander elftal op het veld. Advocaat had in de rust tien wisselingen doorgevoerd, om zo jeugdspelers en reserves van het eerste elftal speelminuten te geven.

De Utrechtse goals werden gemaakt door Dessers (2), Janssen, Joosten en Velanas. In de competitie verloor Sparta al twee keer van de Domstedelingen. In november werd het op Het Kasteel 3-1 voor Utrecht en in de uitwedstrijd gingen de Spangenaren met 1-0 onderuit.