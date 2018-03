Drie arrestaties voor drugshandel in nachtclub

Een nachtclub aan de 's-Gravendijkwal in Rotterdam hangt een sluiting boven het hoofd. Vrijdag ontdekte de politie dat er drugs werd gedeald in de club. Er zijn drie mensen aangehouden met 'behoorlijk wat' harddrugs op zak.

Een van hen, een man uit Barendrecht, had zoveel bij zich dat de politie hem van dealen verdenkt. Twee vrouwen in de club hadden ook drugs bij zich, maar dat ging om gebruikshoeveelheden. Het drietal is na verhoor vrijgelaten. De politie doet nog wel onderzoek naar de man. De gemeente moet nog beslissen of de club aan de 's-Gravendijkwal open kan blijven.