Auto beschoten op A16 Er is nog geen verdachte aangehouden.

Een zwarte Volkswagen Polo is in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten op de A16 richting Dordrecht. De drie inzittenden raakten niet gewond, de auto was wel zwaar beschadigd.

De schoten werden gelost vanuit een passerende auto. Het gebeurde bij de afslag naar benzinepomp Sandelingen-West. Er zijn nog geen daders aangehouden. De politie weet ook nog niet wat de aanleiding is geweest voor het schieten.