Burgemeester Aboutaleb stemt PvdA: 'Ik ben hondstrouw'

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft in Rotterdam-Kralingen gestemd op partijgenoot Barbara Kathmann van de PvdA. "Daar ben ik open en eerlijk over", zei Aboutaleb.

Woensdagmiddag rond 13:00 uur bracht Aboutaleb zijn stem vlakbij zijn huis uit. In het stemlokaal bij het Pniël Zorgcentrum aan de Oudedijk in Rotterdam-Kralingen. De keuze waar zijn stem heen moest gaan, was zo gemaakt. "Ik heb mijn hele leven niets anders dan PvdA gestemd en ik ben hondstrouw. Dus dat doe ik vandaag ook."

Voor de burgemeester was het een feestje om te gaan stemmen. "Ik denk dat het juist een feest moet zijn, omdat er in heel veel landen doden vallen om te mogen stemmen en om democratie te hebben."

Dat feestje was in de afgelopen perioden niet altijd te merken in de gemeenteraad van Rotterdam. De besturende partijen CDA, D66 en Leefbaar Rotterdam lagen regelmatig in de clinch.

"Er zijn in het college en de raad altijd oplossingen gevonden. Een beetje politieke ruzie hoort erbij. Dat geeft kleur aan het college, en dan heb je als burgemeester ook een adviserende rol."

Met het uitbrengen van zijn stem, is zijn werk nog niet klaar. Donderdag zit Aboutaleb met alle lijsttrekkers van Rotterdam om de tafel, maar daarna is het volgens hem aan de partijen om "de liefde op te zoeken".

"Na al die schermutselingen in de campagne, is het morgen de tijd om scherven te helen. Als het nodig is om lijm aan te rijken, zal ik dat doen. Maar ze moeten het zelf repareren."