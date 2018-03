Deel dit artikel:











Referendum leeft niet in herindelingsgemeenten stemmenHW

Het is stil in de stembureaus in de Hoeksche Waard en Molenwaard. In deze gebieden zijn er geen gemeenteraadsverkiezingen vanwege mogelijke gemeentelijke herindelingen, maar door het raadgevend referendum over de sleepwet moesten de lokalen toch ingericht worden.

En dat betekent een lange zit voor de stembureauleden. “Ja, als het zo rustig is met stemmers, dan is het zeker een lange zit”, geeft Paul Vieveen van het stembureau bij Voetbalvereniging ’s Gravendeel toe. Onbegrip

Hij ziet dat veel van de stemmers die komen het ook niet begrijpen. "Zeker 10 procent van de mensen die geweest zijn, dacht ook voor de gemeenteraad te kunnen stemmen. En dan zijn ze toch teleurgesteld." Opkomst van 20 procent

Burgemeester Jan Luteijn van Cromstrijen bracht de stembureauleden in zijn gemeente woensdagmiddag worstenbroodjes om ze te bedanken. "Dat verdienen ze wel!" Hij schat in dat het opkomstpercentage zo rond de 20 procent uit gaat komen. Gemeentelijke herindeling

Het besluit over de gemeentelijke herindeling is nog niet genomen. Het wetsvoorstel over de fusie van de Hoeksche Waardse en Molenwaardse gemeenten is aangemeld voor behandeling door de Tweede Kamer. Wens van de kamercommissie is dat behandeling plaatsvindt in de week van 17 april. Toch stemmen

Op 21 november kan er alsnog gestemd worden voor een nieuw gemeentebestuur.