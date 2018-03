Hogere opkomst in Rotterdam en Dordrecht

Meer Dordtenaren en Rotterdammers hebben woensdag tot 18:00 uur hun stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen dan vier jaar geleden. Het opkomstpercentage lag drie uur voordat de stemlokalen sluiten, respectievelijk 2,9 en 1,1 procent hoger dan bij de vorige editie.

In Dordrecht bracht 37,3 procent van de stemgerechtigden zijn stem uit. In Rotterdam lag het opkomstpercentage om 18:00 uur op 32,1 procent.

Sinds 07:30 uur kan er gestemd worden. Sommige locaties, zoals het stemlokaal op station Dordrecht, waren al eerder open. Tot 21:00 uur zijn de stemlokalen open.

Naast de gemeenteraadsverkiezingen wordt er woensdag ook gestemd over het referendum over de Inlichtingenwet. In veel gemeenten in de regio blijft het percentage stemmers iets achter op die voor de gemeenteraad. Opvallend is dat het opkomstpercentage voor het referendum in Rotterdam en Maassluis wel hoger ligt, dat scheelt ongeveer een procent.

"Dat komt doordat er voor het referendum 50.000 minder mensen kiesgerechtigd zijn, namelijk alleen de Rotterdammers met de Nederlandse nationaliteit", aldus een woordvoerder van de gemeente Rotterdam.