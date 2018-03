Barendrechters met een verstandelijke beperking stemmen zélf

Deel dit artikel:











Vijf Barendrechters met een licht verstandelijke beperking gingen woensdag stemmen. Bijzonder, want meestal verdwijnt een stempas bij deze groep bij de oude kranten of wordt er iemand gemachtigd. Zelfstandig stemmen is er meestal niet bij.

Bewoners van de Vrijheidsakker kregen vijf woensdagmiddagen training in politiek en hoe je moet stemmen. Cursusleider Gerben Lems van Stichting STRAS: "Deze groep werd altijd een beetje vergeten. Maar deze bewoners van de Vrijheidsakker wilden zelf graag stemmen. En ja, zelf stemmen is méédoen, en dat is ontzettend belangrijk." Zingend wandelde de groep van vijf naar het stembureau. De rollators gingen mee het stemhokje in, stembiljetten verdwenen netjes in de stembus en dat was dat. De cursus "Stoere Stemmers" voor mensen met een licht verstandelijke beperking is een pilot. Gerben Lems wil vanuit de Stichting STRAS bevorderen dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan de maatschappij. De cursus Stoere Stemmer wordt ontwikkeld door Stichting STRAS, ASVZ, Stichting ABRI en Accent Avondschool. De cursus wordt getest in Rotterdam, Barendrecht en Almere, daarna wordt hij landelijk aangeboden.