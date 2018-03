Deel dit artikel:











Man opgepakt voor nepbrief van de gemeente De brief die mensen hebben binnengekregen

Een 24-jarige Rotterdammer is opgepakt, omdat hij dinsdag een nepbrief over de verkiezingen heeft rondgestuurd in Rotterdam. De brief leek afkomstig van de gemeente, maar die bleek er niets mee te maken te hebben.

Op de enveloppe en de brief stond het logo van de gemeente. In de brief stond dat mensen alleen mochten stemmen als ze een test met vragen over de democratie hadden gemaakt. Ze moesten daarvoor naar stemdrempel.nl. Als ze te weinig vragen goed hadden, werd hen afgeraden te stemmen. De website is inmiddels uit de lucht. De politie heeft daarna een huis doorzocht en de verdachte Rotterdammer opgepakt. Hem wordt verweten dat hij de verkiezingen wilde beïnvloeden. De maker bood dinsdagavond zijn excuses aan en zei dat hij niemand wilde ontmoedigen om te stemmen. De gemeente heeft aangifte gedaan. Burgemeester Ahmed Aboutaleb liet woensdag weten dat hij een hartig woordje met "de nepperd” gaat spreken. Aboutaleb kreeg de nacht naar woensdag een mailtje waarin de student opbiechtte dat hij de ophef had veroorzaakt. Het zou gaan om een onderzoeksproject van studenten.