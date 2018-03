Deel dit artikel:











Vrouw geeft stemadviezen aan Turkse vrouwen bij stembureau

Een onbekende vrouw heeft woensdagmiddag pal voor de ingang van een stembureau in wijkcentrum ’t Klooster aan het Afrikaanderplein in Rotterdam stemadvies gegeven aan met name Turkse vrouwen. "Een onwenselijke situatie", zegt de gemeente. De vrouw was al weg toen het stadhuis om opheldering vroeg bij stembureauleden.

De zaak kwam aan het licht toen een willekeurige stemmer de vrouw zag staan bij de deur van het stembureau. Diegene bracht lijsttrekker Jos Verveen van Stadsinitiatief Rotterdam op hoogte. Pal voor de deur

"Ik ben gaan kijken en zag daar inderdaad pal bij de deur iemand zitten. Ze sprak verschillende vrouwen aan. Ze was al enige tijd daar bezig. Ik heb haar zeker een kwartier op afstand gevolgd", zegt Verveen tegen de NOS. "Ik ben gaan kijken en zag daar inderdaad pal bij de deur iemand zitten. Ze sprak verschillende vrouwen aan. Ze was al enige tijd daar bezig. Ik heb haar zeker een kwartier op afstand gevolgd", zegt Verveen tegen de NOS. De lokale politicus heeft met zijn mobiele telefoon opnamen gemaakt. Daarop is te horen dat de vrouw in het Turks een andere vrouw adviseert om tegen de afluisterwet te stemmen. Ook wijst zij op een kieslijst voor de raadsverkiezingen, waardoor het ernaar uitziet dat ze een stemadvies geeft. 'Geen probleem'

Verveen sprak de medewerkers van het stembureau erop aan, maar volgens hen was het geen probleem. Ze zeggen dat de vrouw aan anderen de procedure uitlegde, aldus een woordvoerder van de gemeente. Verveen sprak de medewerkers van het stembureau erop aan, maar volgens hen was het geen probleem. Ze zeggen dat de vrouw aan anderen de procedure uitlegde, aldus een woordvoerder van de gemeente. Maar na het beluisteren van filmpjes blijkt dat de vrouw inderdaad stemadviezen geeft, zegt de woordvoerder, en dat is onwenselijk. Volgens hem heeft de vrouw er niet lang gestaan. "Ze was al weg toen we na vragen van de media opheldering vroegen bij het stembureau." De gemeente heeft de stembureauleden op het hart gedrukt dat dit niet meer mag gebeuren. Omdat het volgens de woordvoerder gaat om een incident, wordt verder geen onderzoek gedaan. Eerdere problemen

In 2010 waren er ook al onregelmatigheden bij het stembureau aan het Afrikaanderplein. De voorzitter van het stembureau werd toen vervangen, omdat geconstateerd werd dat er meerdere mensen in een stemhokje stonden. In 2010 waren er ook al onregelmatigheden bij het stembureau aan het Afrikaanderplein. De voorzitter van het stembureau werd toen vervangen, omdat geconstateerd werd dat er meerdere mensen in een stemhokje stonden.