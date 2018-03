Feyenoord met gemak langs ADO in benefietwedstrijd Support Casper

Feyenoord heeft woensdagavond het benefietduel tegen ADO Den Haag voor Support Casper met 4-0 gewonnen. De Rotterdammers en Hagenezen traden aan met een mix van een aantal basiskrachten en jeugdspelers. Support Casper is een initiatief van clubarts Casper van Eijck, die geld inzamelt voor onderzoek van de behandeling van alvleesklierkanker.

Het benefietduel in De Kuip, die ongeveer voor de helft was gevuld, ging pas vanaf de tiende minuut echt leven. Feyenoord zette aan en kreeg via Dylan Vente en Tyrell Malacia goede mogelijkheden om de score te openen, maar zij lieten dat na.

In de twintigste minuut was het wel raak voor de Rotterdammers. Jens Toornstra strafte slordig balverlies van ADO-verdediger Nick Kuipers koelbloedig af (1-0). Feyenoord had de smaak te pakken en twee minuten later lag de bal alweer achter doelman Indy Groothuizen. Deze keer was Bilal Basacikoglu het eindstation (2-0). De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst bleef aanzetten en werd in de 33e minuut nog een keer beloond. Sam Larsson rondde een mooie combinatie van Feyenoord af en maakte de 3-0. ADO had weinig in te brengen tegen de Rotterdamse ploeg.

Na de rust viel er weinig te beleven in De Kuip. De coaches van Feyenoord en ADO lieten een aantal jeugdspelers invallen. De Rotterdamse fans konden uiteindelijk nog een keertje juichen. Jeugdspeler Joel Zwarts gaf in de 64e minuut aan de linkerkant een prima voorzet op Dylan Vente, die voor de vierde treffer van de avond aantekende.

Feyenoord - ADO Den Haag 4-0 (3-0)

20' 1-0 Jens Toornstra

22' 2-0 Bilal Basacikoglu

32' 3-0 Sam Larsson

64' 4-0 Dylan Vente

Opstelling Feyenoord: Ten Hove; Diks (62' Lewis), Van Beek (62' Reith), Botteghin, Malacia; Wehrmann, Toornstra, Hansson (71' Van der Kust); Bilal, Vente, Larsson (46' Zwarts)