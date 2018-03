NAM wil kleinste gasveld Spijkenisse aanboren

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil het laatste kleine gasveld in Spijkenisse aan de Papendijk aanboren. Het plan moet nog wel worden goedgekeurd door het ministerie en ook bewoners kunnen nog hun zienswijzen indienen.

Of er daadwerkelijk aardgas wordt aangetroffen is nog niet zeker: daarvoor moet nog onderzoek gedaan worden. De werkzaamheden staan gepland voor het tweede kwartaal van 2019.

In Spijkenisse wordt al sinds 2006 gas gewonnen. Het aanboren van het laatste gasveld is belangrijk om de productie op peil te houden. De verwachting is dat er hiermee nog vijf tot tien jaar gas gewonnen kan worden in Spijkenisse.

Geen aardbevingen

Het kleinste gasveld in Spijkenisse ligt op 2,5 kilometer diepte en is 20 duizend keer kleiner dan het veld in Groningen. Het gas uit Spijkenisse zal voornamelijk voor land- en tuinbouw en de industrie worden gebruikt.

Volgens de NAM is de kans dat de aardgasvelden in Spijkenisse aardbevingen veroorzaken zeer gering.