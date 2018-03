Deel dit artikel:











RTV Rijnmond houdt je op de hoogte van de uitslagenavond

De verslaggevers en presentatoren van RTV Rijnmond staan woensdagavond op verschillende plaatsen in de regio in spanning te wachten op de uitslagen. Vanuit Dordrecht, Rotterdam en Spijkenisse praten ze je bij over de laatste ontwikkelingen.

We zijn vanaf 21:00 live op tv met de KOORTS uitslagenavond vanuit het stadhuis van Rotterdam. Ineke Moerman en Andrew Makkinga verwelkomen verschillende lijsttrekkers en experts aan hun tafel. Onze verslaggevers en presentatoren zijn ook op Twitter en Facebook te volgen: In Spijkenisse staat Erik Lemmers klaar om verslag te doen vanuit het stadhuis. Het team van Rijnmond is druk bezig met de voorbereidingen voor de talkshow in het stadhuis van Rotterdam. Ronald van Oudheusden praat je live bij vanuit de radiostudio van Rijnmond De Hoeksche Waard, Leerdam, Molenwaard, Giessenlanden en Zederik ontbreken in de berichtgeving. Er wordt daar niet gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen vanwege gemeentelijke herindelingen.