Exit-poll: Leefbaar Rotterdam blijft grootste, forse winst DENK

Leefbaar Rotterdam blijft volgens de exitpoll van Ipsos in Rotterdam veruit de grootste partij in de gemeenteraad, maar haalt wel zijn slechtste uitslag sinds de partij in 2002 voor het eerst meedeed. De partij van lijsttrekker Joost Eerdmans haalt 11 van 45 raadszetels, een verlies van 3.

DENK, dat net als de PVV in Rotterdam voor het eerst meedeed, komt in de raad met 4 zetels. NIDA houdt zijn 2 zetels. 1 op de 6 kiezers in Rotterdam heeft op een van deze twee partijen gestemd. De PVV komt met 2 zetels voor het eerst in de Rotterdamse gemeenteraad. Bij de landelijke verkiezingen van vorig jaar werd de partij van Wilders met 15,6 procent van de stemmen in Rotterdam de tweede partij. Ook 50Plus komt voor het eerst in de raad, met 2 zetels. Dat blijkt uit de exit-poll van de NOS. Onderzoeksbureau Ipsos heeft voor de exitpoll bij tien tot vijftien stembureaus aan kiezers gevraagd waarop zij hebben gestemd. Het resultaat van de exitpoll is een indicatie van de verkiezingsuitslag. Er geldt een foutmarge van 1 zetel. Dus als partij x uitkomt op 5 zetels, kan het in werkelijkheid ook 4 of 6 zetels zijn. Volg de verkiezingsavond hier live , en kijk op deze overzichtspagina voor alle uitslagen.