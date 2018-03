Van Bronckhorst tevreden over Feyenoord bij benefietduel Support Casper

Giovanni van Bronckhorst kijkt met een goed gevoel terug op het benefietduel tussen Feyenoord en ADO Den Haag. De trainer van de Rotterdammers zag zijn ploeg met 4-0 winnen en is blij dat zijn club het goede doel Support Casper heeft kunnen steunen. "Ik ben blij voor clubarts Casper van Eijk dat veel mensen naar het stadion zijn gekomen en dat we hen deze wedstrijd hebben kunnen bieden", reageerde Van Bronckhorst bij RTV Rijnmond.

Voorafgaand aan de wedstrijd benadrukte Van Bronckhorst aan zijn spelers dat hij, ondanks de vriendschappelijke wedstrijd voor het goede doel, deze confrontatie tegen ADO wilde winnen: "De jongens hebben dat uitstekend uitgevoerd. Ook de jonge jongens die speelminuten hebben gekregen." De oefenmeester was vooral tevreden over de eerste helft van Feyenoord.

Ook is Van Bronckhorst blij dat Sam Larsson weer minuten heeft kunnen maken. De Zweed had de afgelopen weken last van een hamstringblessure. "De bedoeling was dat hij maar een helft zou spelen. Larsson heeft maar drie dagen kunnen meetrainen." Van Bronckhorst verwacht dat de buitenspeler, net als de afwezige Jan-Arie van der Heijden en Robin van Persie, volgende week weer beschikbaar zijn.