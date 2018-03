Deel dit artikel:











'Glimmende' Eerdmans: '11 zetels is een fantastische basis' Joost Eerdmans

"Als dit de uitslag wordt, zijn we heel tevreden en by far de grootste. We zijn er nog niet, dit is een exit-poll, maar het is een fantastische basis." Dat zegt Leefbaar Rotterdam-lijsttrekker Joost Eerdmans in een eerste reactie op de exit-poll van de gemeenteraadsverkiezingen. Daaruit blijkt dat Leefbaar voorlopig op elf zetels staat.

Eerdmans noemt de eerste uitslag een blijk van vertrouwen van de kiezer. "Het is mooi dat we zoveel mandaat krijgen na vier pittige jaren besturen. Ik ben daar heel trots op", zegt hij glimlachend. DENK

De aanhang van Leefbaar is woensdagavond bij elkaar in café Nora in Rotterdam. De zaal begon hard te juichen toen bekend werd dat de partij de grootste blijft in de stad. Toen duidelijk werd dat DENK mogelijk vier zetels haalt werd gejammerd. "Dat is een heel forse winst", geeft Eerdmans toe. "Een felicitatie naar hen dus, maar ik had liever een andere partij gefeliciteerd." De twee zetels die de PVV volgens de exit-poll heeft binnengesleept noemt hij een 'dikke tegenvaller' voor de partij. "Wilders wilde ons een kopje kleiner maken. Wij hebben drie zetels verloren, dat moeten we niet wegpoetsen, maar Wilders is niet heel ver gekomen met meneer Meeuwissen (PVV-lijsttrekker, red.)." Formeren

De Leefbaar-voorman maakt zich nog geen zorgen over de formatie die eraan zit te komen. Omdat de partij vooralsnog de meeste zetels heeft, is het waarschijnlijk dat Leefbaar mag beginnen te proberen een college te vormen. Er zijn nog twaalf zetels nodig voor een meerderheid. "We hebben genoeg opties met dit versplinterde de landschap. Ik denk wel dat we eruit komen. Maar we moeten vanavond even rustig laten indalen en afwachten hoeveel zetels we echt hebben."