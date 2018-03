De PvdA heeft volgens de exit-poll van Rotterdam vijf zetels gehaald. Dat zijn drie zetels minder dan de partij nu heeft, maar wel meer dan werd verwacht.

Lijsttrekker Barbara Kathmann: "We hebben gestreden met alle idealen die we in ons hebben en je kunt zeggen dat we hiermee de grootste zijn op links. We krabbelen gelukkig op, maar we zijn er nog niet. De komende vier jaar moeten we nog keihard bouwen."