Binnenland onderuit in Landsmeer

De basketbalvrouwen van Renes/Binnenland hebben woensdagavond het tweede duel van de kwartfinale tegen Loon Lions verloren. Het team uit Barendrecht ging in Landsmeer met 72-51 ten onder.

Binnenland sloot het eerste kwart met een 21-18 voorsprong af, maar de Barendrechtse formatie gaf die in het tweede kwart uit handen (30-29). Ondanks dit minieme verschil kon het team van coach Ton Kallenberg deze achterstand in het derde kwart niet terugbrengen (53-42). Uiteindelijk won Loon Lions met 21 treffers verschil (72-51).

In de eerste wedstrijd van de best-of-three-reeks zegevierde Binnenland met 66-63. Zaterdag is in sporthal De Driesprong een derde en beslissende wedstrijd nodig om te bepalen welke ploeg naar de halve finale van het landskampioenschap gaat.