50Plus Rotterdam: 'Dit is beter dan wij dachten' Ellen Verkoelen vanmorgen bij de stembus.

Nieuwkomer 50PLUS heeft in Rotterdam twee zetels binnengehaald volgens de exit poll. Lijsttrekker Ellen Verkoelen is blij: "Ik heb altijd gezegd: ik reken op één, ik verwacht er twee en ik hoop op drie, maar dat moet wel waargemaakt worden. Dit is beter dan wij dachten."

Van welke partijen deze twee zetels vandaan komen, weet Verkoelen niet precies. Ze denkt van meerdere partijen: "In alle partijen zitten ouderen die nu tegen hun partijen hebben gezegd: je moet ook aan ons denken." Welke gevolgen de uitslag zal hebben voor een mogelijke coalitie is nog niet te voorspellen, zegt Verkoelen. "Je kunt wel serieus zeggen dat we nu binnen zijn. Het is tijd dat er naar ons gekeken wordt." "Het wordt een spannende tijd: links haalt het niet, maar rechts ook niet en 50PLUS bevindt zich precies in het midden. De Rotterdammer heeft nu heel duidelijk gezegd: wij hebben 50PLUS hard nodig", laat Verkoelen weten. De exit poll is een voorlopige uitslag van zeventien stembureaus in Rotterdam: de uiteindelijke uitslag wordt later op de avond verwacht.