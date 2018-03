Verkiezingsuitslag Alblasserdam: SGP blijft de grootste

Deel dit artikel:











Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Alblasserdam. De grootste partij is nog steeds de SGP. Leefbaar Alblasserdam had één zetel en is die nu kwijtgeraakt.

De VVD, PvdA en SGP hebben er elk één zetel bij gekregen. Zij komen uit op drie, vier en vijf zetels. De andere drie partijen zijn gelijk gebleven. Het CDA behoudt drie zetels, de CU en D66 blijven allebei steken op twee zetels. De opkomst was 60,8 procent. In Alblasserdam deden zeven partijen mee dit jaar. Er waren geen nieuwkomers. Swipe de foto naar rechts om een totaaloverzicht van de uitslag in Alblasserdam te zien. Alle uitslagen zijn terug te vinden op deze overzichtspagina .