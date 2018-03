Burgemeester Aboutaleb teleurgesteld over opkomst

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam is blij dat de opkomst hoger is dan vier jaar geleden, maar had gehoopt dat de opkomst nog hoger zou zijn.

"Het is niet de 50 procent die ik had gehoopt. Maar ik ben wel dankbaar dat nog heel veel mensen toch de moeite hebben genomen om te gaan stemmen. De opkomst valt met name tegen in Charlois, met amper 32 procent."

Opkomst Referendum



De opkomst voor het raadgevend referendum valt net iets hoger uit, maar dat komt volgens Aboutaleb door de extra eis om stemgerechtigd te zijn voor referenda.

"Dat is eenvoudigweg te verklaren doordat voor het referendum je Nederlander moet zijn om te kunnen stemmen. Zo'n 50 duizend mensen minder zijn opgeroepen om te gaan stemmen, en daardoor heb je eerder een hoger percentage."

Het was op het laatste moment nog even spannend of er wel genoeg mensen de stembureaus konden bemannen. "Gisteravond hebben zich zo'n driehonderd mensen ziek gemeld. Die vervang je niet zomaar. Maar gelukkig hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan een vrij groot reservoir. Die zijn afgelopen nacht en avond opgetrommeld om te komen."

Weinig ongeregeldheden



Woensdagmiddag verscheen in de media een filmpje van Stadsinitiatief Rotterdam-lijsttrekker Jos Verveen. Een vrouw zou stemadvies geven bij een stembureau aan het Afrikaanderplein

Burgemeester Aboutaleb: "Ik heb hem bedankt voor zijn scherpe en alerte waarneming, maar hij had mij ook kunnen bellen en zeggen: 'burgemeester, ik zie hier iets wat niet kan'. Doordat ik niet onmiddellijk ben gebeld, heeft dat iets langer geduurd. Toen was die mevrouw al vertrokken."

De vrouw zou eerder al zijn weggestuurd uit het stembureau zelf. Daarna is ze op de gang gaan zitten. Burgemeester Aboutaleb wacht verder het verslag van het hoofd van het stembureau af: "Ik ga me niet alleen baseren op een filmpje, dat is te weinig."

Behalve dit incident zou op een stembureau mogelijk ruzie zijn gemaakt door een Koerd en en Turk. "Dat zijn de twee incidenten die ik nu weet", zegt Aboutaleb.

Uitslag



Over de uitslag wil Aboutaleb inhoudelijk verder niets zeggen: "Het is niet de rol van de burgemeester om de uitslagen van politieke partijen te becommentariëren, daar blijf ik van weg."

Zo tegen middernacht worden de definitieve uitslagen in Rotterdam verwacht.