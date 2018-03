DENK viert zetelwinst met baklava: prestatie van formaat

DENK is met vier voorlopige zetels de grootste nieuwe binnenkomer in de Rotterdamse gemeenteraad. Uit de exit-poll blijkt dat de partij woensdag ruim 8 procent van de stemmen heeft gehaald. "Een duidelijk signaal van Rotterdammers dat we toe zijn aan wederzijde acceptatie en dat we discriminatie tegen moeten gaan", vindt lijsttrekker Stephan van Baarle.

De partij bekeek de uitslag met leden en vrijwilligers in het partijkantoor op de Schiekade. Ze vierden de overwinning met de Turkse lekkernij baklava.

Toekomst

Van Baarle noemt de eerste uitslag 'een prestatie van formaat' en durft zelfs al te dromen over de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

"Het belooft wat dat we in zo'n korte tijd zoveel vertrouwen van zoveel Rotterdammers hebben gekregen. De volgende verkiezingen kunnen we een nog mooier resultaat boeken."

Samenwerken

Hoewel uit de exit-poll is gebleken dat Leefbaar Rotterdam waarschijnlijk de grootste wordt, noemt Van Baarle de partij van Joost Eerdmans een van de verliezers. "Ze hebben nu keer op keer zetels verloren. Dit geeft aan dat we nu een stadsbestuur moeten krijgen dat oog heeft voor mensen in nood, ongeacht religie."

Toch sluit de DENK-lijsttrekker samenwerking met Leefbaar niet uit, ondanks de enorme verschillen tussen de partijen. "Als zij hun uitsluitende standpunten inleveren, niet meer praten over Rotterdammers in termen van afkomst en oprecht beterschap beloven, wil ik ze die handreiking geven."

Landelijk



Ook de landelijk partijleiding van DENK is 'bijzonder trots' op de exit-polls, waarin de partij in meerdere steden in de gemeenteraad lijkt te komen.

"DENK is in een klap de vierde partij geworden in Rotterdam. Dat zien we in het hele land. Het betekent dat het politieke landschap verandert, dat groepen hun plek opeisen, maatschappelijk, in het bedrijfsleven en dus ook in de politiek", zegt partijleider Tunahan Kuzu.