Wethouder Visser (D66): ‘Het wordt niet makkelijk in zo’n versnipperd speelveld’ Adriaan Visser - Foto: Marc Nolte

D66 is volgens de exitpoll in Rotterdam gezakt van zes naar vier zetels. Wethouder Adriaan Visser van D66: “Het is duidelijk: Leefbaar is groot geworden, PVV is niet zo groot als verwacht en DENK heeft er veel: die heeft er vier in één keer.”

Volgens Visser ligt de sleutel nu bij Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam: “Die zal nu moeten laten zien dat hij de combinatie kan maken. We moeten reëel kijken naar een goede, normale meerderheid waarmee we straks een coalitie kunnen maken.” Dat dit met een coalitie op links kan gebeuren, betwijfelt hij. “Het grote verhaal dat ze ver zouden komen met het linkse verbond, is niet bewaarheid. Daar zouden ze goed over na moeten denken. De ervaring leert nu dat als je elkaar zo opzoekt en je helemaal afsluit van de wereld, dat niet helpt.” Wat betreft de uitslag voor PVV zegt hij: “Ik ben ontzettend blij dat het heel beperkt is gebleven. Wat mij betreft gaat er nog één vanaf, dan hebben we er hoop ik niet al te veel last van. Het is gewoon democratie, zo is het gegaan. Gelukkig is dit niet de omvang waarvan we dachten dat ‘ie zou hebben.”