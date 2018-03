Deel dit artikel:











Verkiezingsuitslag Hardinxveld-Giessendam: CU stijgt naar vier zetels De uitslag van Hardinxveld-Giessendam.

Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Hardinxveld-Giessendam. De grootste partij is nog steeds T@B (Transparante partij voor Algemeen Belang), maar deze partij verliest wel één zetel. Jezus Leeft, de nieuwkomer, heeft geen zetels weten binnen te halen.

De opkomst was 65,7 procent. SGP blijft de tweede partij met vier zetels en ChristenUnie is nu ook van drie naar vier zetels gestegen. Ook CDA is gestegen, naar twee zetels. Opvallend is dat in deze gemeente de VVD niet meedeed met de verkiezingen: de partij kon niet voldoende kandidaten vinden. Dat was voor PvdA oorspronkelijk ook het geval, maar zij hadden uiteindelijk toch nog genoeg mensen. In Hardinxveld-Giessendam deden zeven partijen mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Jezus Leeft was daarbij de nieuwkomer. Swipe de foto naar rechts om een totaaloverzicht van de uitslag in Hardinxveld-Giessendam te zien. Alle uitslagen zijn terug te vinden op deze overzichtspagina .