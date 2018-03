Deel dit artikel:











Verkiezingsuitslag Hendrik-Ido-Ambacht: GemeenteBelangen grootste winnaar Uitslag Hendrik-Ido-Ambacht

Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Hendrik-Ido-Ambacht. GemeenteBelangen is de grootste winnaar: deze partij heeft twee zetels extra gewonnen en is daardoor met vijf zetels de tweede partij geworden.

Grote verliezer is Ambacht Uw Belang. Deze partij daalt van drie naar één zetel. Ook PvdA is van twee naar één zetel gegaan. De grootste partij is net als vier jaar geleden de SGP/CU. De christelijke partij wint één zetel en komt daarmee op een totaal van zeven zetels. VVD krijgt er een zetel bij en eindigt daardoor op drie zetels. Het CDA en D66 behouden hun huidige zetels: drie voor het CDA en twee voor D66. Nieuwkomer E.V.A. neemt vanaf nu één zetel in bij de raad van Hendrik-Ido-Ambacht. Het opkomstpercentage was 58,4 procent. Swipe de foto naar rechts om een totaaloverzicht van de uitslag in Hendrik-Ido-Ambacht te zien. Alle uitslagen zijn terug te vinden op deze overzichtspagina .