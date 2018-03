Verkiezingsuitslag Dordrecht: Beter voor Dordt keldert naar 8 zetels

Deel dit artikel:











Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Dordrecht. De lokale partij Beter Voor Dordt is nog steeds de grootste partij, maar heeft een flink aantal zetels moeten inleveren. De partij keldert van veertien naar acht.

De PVV komt met drie zetels nieuw binnen in de gemeenteraad. De partij is daarmee de grootste nieuwkomer. De enige andere nieuwe partij die een zetel heeft gewonnen, is Gewoon Dordt. In Dordrecht deden zestien partijen mee met de gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA en D66 behouden hun huidige vier zetels. Ook de Verenigde Senioren Partij blijft gelijk met twee zetels. Naast Beter Voor Dordt verliezen de PvdA en de SP. De PvdA gaat van vier naar twee en de SP gaat van drie naar twee. De CU/SGP wint een zetel en komt uit op vier. De VVD gaat van drie naar vijf en GroenLinks wint twee zetels en komt daarmee op vier. Op basis van deze uitslag is het de verwachting dat het huidige college van de VVD, Beter Voor Dordt, het CDA en CU/SGP door blijft besturen. Swipe de foto naar rechts om een totaaloverzicht van de uitslag in Dordrecht te zien. Alle uitslagen zijn terug te vinden op deze overzichtspagina .