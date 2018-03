Deel dit artikel:











Verkiezingsuitslag Hellevoetsluis: PvdA grootste verliezer Uitslag Hellevoetsluis.

Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Hellevoetsluis. In Hellevoetsluis zijn er weinig verschuivingen: PvdA daalt met twee zetels van drie naar één en Inwonersbelang Hellevoetsluis stijg met één zetel naar twaalf.

Ook CDA en VVD stijgen, GroenLinks blijft op twee zetels staan en D66 daalt met een zetel naar één. Het opkomstpercentage was 48 procent. Swipe of klik de foto naar rechts voor de volledige uitslag van Hellevoetsluis. Alle uitslagen zijn terug te vinden op deze overzichtspagina .