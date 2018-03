Zetelverlies 'hard gelag' voor Rotterdamse SP

De voorlopige verkiezingsuitslag is een 'harde klap' voor de Rotterdamse SP. Dat zegt lijsttrekker Leo de Kleijn in reactie op de exit-poll waaruit blijkt dat zijn partij waarschijnlijk meer dan halveert, van vijf naar twee zetels.

"Het is nog niet definitief, maar we constateren dat een hele hoop partijen verloren hebben, waaronder wij. Dit is een hard gelag. We hadden het niet verwacht, dit zat niet in de peilingen", aldus een teleurgestelde De Kleijn.

Hij wijt het zetelverlies van de linkse partij er aan dat het in de campagneperiode vooral ging over identiteit, godsdienst en cultuur en niet over onderwerpen waar het volgens de lijsttrekker echt om gaat. "Armoede, woningen, zorg", verduidelijkt hij.

Met twee voorlopige zetels is het allerminst zeker dat de SP gaat meebesturen in Rotterdam. "Maar zeg nooit nooit", zegt De Kleijn. "Een partij als de SP kan regeren in een stad als we voldoende zetels hebben. Ik zeg zeker niet dat het niet gaat gebeuren."

De lijsttrekker wilde nog niet vooruitlopen op wat het zetelverlies betekent voor zijn positie. "Ik heb niet het idee dat dit iets is wat ik me moet aanrekenen."