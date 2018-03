wVerkiezingsuitslag Maassluis: GroenLinks terug in de raad

Deel dit artikel:











Verkiezingsuitslag Maassluis: GroenLinks terug in de raad Uitslag Maassluis

Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Maassluis. Nieuwkomer Forum voor Maassluis heeft twee zetels binnengehaald en heeft daarmee de grootste winst behaald. GroenLinks zit deze raadsperiode ook weer in de raad: de partij heeft één zetel.

Het CDA is de grootste partij geworden met vijf zetels, gevolgd door de VVD met vier zetels. Maassluis Belang heeft er twee verloren. De PvdA en de Verenigde Senioren Partij hebben beide één zetel verloren. In Maassluis was het opkomstpercentage 52,9 procent. Swipe de foto naar rechts om een totaaloverzicht van de uitslag in Maassluis te zien. Alle uitslagen zijn terug te vinden op deze overzichtspagina .