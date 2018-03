Deel dit artikel:











Verkiezingsuitslag Zwijndrecht: Algemeen Belang Zwijndrecht grootste partij

Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Zwijndrecht. Algemeen Belang Zwijndrecht wint drie zetels. De partij had er vijf en komt nu uit op acht.

Daarmee stijgt Algemeen Belang Zwijndrecht uit boven ChristenUnie-SGP. Die partij blijft op vijf zetels hangen. Dat is hetzelfde aantal als in 2014. De SP doet dit jaar voor het eerst mee in Zwijndrecht en komt met één zetel in de gemeenteraad. Het CDA, de VVD en de PvdA verliezen een zetel. De christendemocraten gaan van vier naar drie zetels. De sociaaldemocraten komen uit op twee zetels. De liberalen hebben straks drie zetels in de gemeenteraad. Gelijkblijvers zijn GroenLinks (één zetel) en ZPP (twee zetels). Swipe de foto naar rechts om een totaaloverzicht van de uitslag in Zwijndrecht te zien. Alle uitslagen zijn terug te vinden op deze overzichtspagina .