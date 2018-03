Deel dit artikel:











Verkiezingsuitslag Ridderkerk: Partij 18Plus wordt grootste

Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Ridderkerk. Partij 18Plus is de grootste partij geworden en is gestegen van één naar vijf zetels.

De nieuwe partij Burger op 1 komt binnen met één zetel. Deze zetels komen voornamelijk van Leefbaar Ridderkerk: die partij keldert van zes naar drie zetels. Ook SGP, Echt voor Ridderkerk en ChristenUnie hebben zetels verloren. CDA en VVD blijven gelijk: zij hebben resepectievelijk drie en twee zetels. Het opkomstpercentage was 54,38 procent. Swipe of klik de afbeelding naar rechts voor het totaaloverzicht van de uitslag. Alle uitslagen zijn terug te vinden op deze overzichtspagina .