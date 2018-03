Deel dit artikel:











Verkiezingsuitslag Brielle: SP uit de raad verdwenen Uitslag Brielle

Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Brielle. De lokale partij Inwonersbelang Brielle zegeviert: de partij haalt als nieuwkomer zes zetels binnen. De SP is uit de raad verdwenen, omdat de partij niet meedeed aan de verkiezingen vanwege gebrek aan kandidaten.

De PvdA heeft er als enige één zetel bij, de VVD is gelijk gebleven en zowel het CDA (eerst vier zetels) als D66 (eerst drie zetels) daalt elk één zetel. Het opkomstpercentage in Brielle was 52,1 procent, bijna 3 procent meer dan de vorige keer. Swipe de foto naar rechts om een totaaloverzicht van de uitslag in Brielle te zien. Alle uitslagen zijn terug te vinden op deze overzichtspagina .