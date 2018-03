Deel dit artikel:











Verkiezingsuitslag Papendrecht: Papendrechts Algemeen Belang nóg groter Uitslag Papendrecht

Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Papendrecht. Papendrechts Algemeen Belang (PAB) wint er twee zetels bij en is daarmee opnieuw de grootste, nu met negen zetels.

Hoewel de partij in 2014 ook de grootste werd, nam PAB geen deel aan de coalitie. Onafhankelijk Papendrecht wint er ook een zetel bij en komt uit op twee zetels. Swipe de foto naar rechts om een totaaloverzicht van de uitslag in Papendrecht te zien. Alle uitslagen zijn terug te vinden op deze overzichtspagina .