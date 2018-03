Deel dit artikel:











Verkiezingsuitslag Capelle aan den IJssel: Leefbaar Capelle blijft de grootste Uitslag Capelle

Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Capelle aan den IJssel. Leefbaar Capelle is net als vier jaar geleden de grootste in de gemeente. De partij wint één zetel en komt uit op dertien.

De VVD en GroenLinks zijn de enige andere winnaars. De liberalen gaan van drie naar vier zetels. Nieuwkommer GroenLinks komt binnen op twee zetels. De andere partijen verliezen terrein in de gemeenteraad of blijven gelijk ten opzichte van de verkiezingen in 2014. D66 gaat van vier naar drie, de PvdA halveert en behoudt twee zetels en de SP houdt twee van de drie zetels. De christelijke partijen behouden hun huidige aantal zetels. De SGP krijgt er drie, de CU twee en het CDA twee. In Capelle aan den IJssel deden dit jaar elf partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Jezus Leeft heeft net als in 2014 geen zetels behaald. Nieuwkomer Groen Capelle wist ook niet genoeg kiezers voor zich te winnen om een zetel te veroveren. Swipe de foto naar rechts om een totaaloverzicht van de uitslag in Capelle aan den IJssel te zien. Alle uitslagen zijn terug te vinden op deze overzichtspagina .