Verkiezingsuitslag Vlaardingen: ONS Vlaardingen verdubbelt zetelaantal Uitslag Vlaardingen

Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Vlaardingen. ONS Vlaardingen is de grootste met zes zetels en heeft daarmee het zetelaantal verdubbeld. Ook Beter voor Vlaardingen, een nieuwkomer in de Vlaardingse raad, heeft het goed gedaan met drie zetels.

Daarnaast stijgen VVD en GroenLinks elk met één zetel naar drie zetels. Grote verliezers zijn VV2000/Leefbaar Vlaardingen en PvdA. Zij dalen elk twee zetels. De winst van de twee lokale partijen gaat verder nog ten koste van Stadsbelangen Vlaardingen, AOV, SP en ChristenUnie-SGP. In Vlaardingen deden dit jaar zestien partijen mee. De Fractie De Groot, Fractie van Unen, D. Gerritsen en De Republikeinen deden voor het eerst mee. Zij hebben geen van allen een zetel gekregen. Het opkomstpercentage in Vlaardingen was 49,15 procent. Swipe de foto naar rechts om een totaaloverzicht van de uitslag in Vlaardingen te zien. Alle uitslagen zijn terug te vinden op deze overzichtspagina .