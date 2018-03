Deel dit artikel:











Verkiezingsuitslag Albrandswaard: Leefbaar komt met drie zetels de raad in

Dit is de uitslag voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Albrandswaard. Leefbaar Albrandswaard is de grote winnaar: deze nieuwkomer haalt in één keer drie zetels binnen.

De drie fractieleden van het voormalige OPA keren terug in de raad onder de naam Stem-Lokaal. Ook GroenLinks komt met één zetel nieuw de raad in. Deze zetels zijn gewonnen van onder meer VVD, EVA, PvdA en NAP: die hebben elk een zetel verloren. CDA (twee zetels) en ChristenUnie-SGP (één zetel) zijn gelijk gebleven. Het opkomstpercentage in Albrandswaard is 54,5 procent. Swipe of klik de foto naar rechts voor de volledige uitslag in Albrandswaard. Alle uitslagen zijn terug te vinden op deze overzichtspagina .