Verkiezingsuitslag Schiedam: DENK grote winnaar, Leefbaar Schiedam verdwijnt uit de raad

Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Schiedam. DENK deed voor het eerst mee met de verkiezingen en is meteen als grote winnaar uit de bus gekomen. De partij heeft vier zetels gewonnen.

Tot de winnaars behoren ook de VVD (vier naar zes) en GroenLinks (twee naar drie). Het Algemeen Ouderenverbond, de ChristenUniet-SGP en Progressief Schiedam behouden hun huidige zetelaantal. Het CDA, D66 en de SP raken zetels kwijt. De grootste verliezers zijn de PvdA, die van vijf naar twee zetels gaat. Leefbaar Schiedam, Gemeentebelangen Schiedam en Malkoc deden niet mee met deze gemeenteraadsverkiezingen en komen dus niet terug in de gemeenteraad. In Schiedam deden dit jaar achttien partijen mee. Lokaal Onafhankelijk Schiedam, DENK, Sociaal Liberaal Verbond, de Ouderenpartij Schiedam, Janssen en Erdem deden voor het eerst mee. Naast DENK winnen Lokaal Onafhankelijk Schiedam (twee zetels), Sociaal Liberaal Verbond (één zetel) en Ouderenpartij Schiedam (twee zetels). Swipe de foto naar rechts om een totaaloverzicht van de uitslag in Schiedam te zien. Alle uitslagen zijn terug te vinden op deze overzichtspagina .