Deel dit artikel:











Verkiezingsuitslag Gorinchem: Stadsbelang en Democraten worden grootste Uitslag Gorinchem Uitslag Gorinchem 2

Dit is de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Gorinchem. Stadsbelang en de Democraten Gorinchem zijn met elk vier zetels de grootste partijen geworden. Democraten Gorinchem is nieuw in de raad.

De grootste verliezer is de PvdA: zij zijn van vijf naar drie zetels gegaan en zijn dus niet meer de grootste partij. De SGP heeft haar ene zetel verloren in de raad en komt deze periode dus niet meer terug in Gorinchem. Swipe de foto naar rechts om een totaaloverzicht van de uitslag in Gorinchem te zien. Alle uitslagen zijn terug te vinden op deze overzichtspagina .