VVD'er Karremans: beste resultaat deze eeuw

Bij de VVD in Rotterdam is de sfeer na het zien van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen goed. "Als je het vergelijkt met de VVD in Utrecht en Amsterdam dan springen wij er echt uit", zegt lijsttrekker Vincent Karremans.

"We hebben een goede, lokale campagne gevoerd", zo verklaart hij de toename van drie naar vijf zetels in de gemeenteraad. "Het is het beste resultaat deze eeuw."

Volgens de VVD-voorman is het aan Leefbaar Rotterdam, de grootste partij volgens de nieuwste uitslagen, om het voortouw te nemen bij het vormen van een coalitie.

"Maar wij moeten allemaal met deze uitslag gaan werken en een stabiel stadsbestuur maken. Dat geldt voor ons alle 45", verwijzend naar het aantal zetels in de Rotterdamse raad.

Het is volgens Karremans zaak om nu de campagnetaal in de ijskast te zetten en de schouders eronder te zetten. "Eén ding is duidelijk: we moeten een stabiel stadsbestuur hebben."

Dat is volgens Karremans ook de reden dat hij nooit een partij heeft uitgesloten: "Ik voel die verantwoordelijkheid. Het is goed dat we partijen hebben die nog willen samenwerken."