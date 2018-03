Verkiezingsuitslag Rotterdam: Leefbaar blijft grootste, forse winst DENK

Leefbaar Rotterdam lijkt de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam met overmacht te hebben gewonnen. De partij staat op elf zetels, met in de nacht van woensdag op donderdag 100 procent van alle stemmen geteld.

Leefbaar heeft een ruime voorsprong op de naaste concurrenten. Dat zijn VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. Zij halen allemaal vijf zetels. Nieuwkomer DENK haalt drie zetels.

PVV, SP, CDA en NIDA staan op twee zetels. ChristenUnie-SGP, 50PLUS en de Partij voor de Dieren staan op één zetel.

De VVD is de tweede partij van de stad geworden. Ruim 10 procent van stemmen is naar de VVD gegaan. "En dat in een PvdA-stad", aldus VVD- lijsttrekker Vincent Karremans. "De VVD heeft in Rotterdam fors gewonnen, terwijl er landelijk sprake was van een licht plusje."

De SP is de grote verliezer in Rotterdam. Deels omdat de campagne in Rotterdam vooral over integratie en islam ging. "Onze thema's als armoedebestrijding en betaalbare woningen kwamen nauwelijks aan bod", zegt SP-lijsttrekker Leo de Kleijn.

Het formeren wordt een lastige klus in Rotterdam. Een college met Leefbaar als grootste partij ligt voor de hand en samen met partijen als VVD, CDA en D66 zou er een meerderheid zijn, maar D66 heeft al aangegeven niet met Leefbaar in een college te willen. Een coalitie met een links karakter en met nieuwkomer DENK is ook ingewikkeld omdat er dan vijf tot zes partijen nodig zijn.

DENK-Lijsttrekker Stephan van Baarle is groot voorstander van zo'n coalitie. "Het roer moet om in Rotterdam."

De voorlopige verkiezingsuitslag in Rotterdam komt in grote lijnen overeen met deexit-poll van onderzoeksbureau Ipsos die om 21:00 uur verscheen. Donderdag gaan honderden mensen aan de slag om de stemmen handmatig te tellen. Daarna volgt de definitieve uitslag.