Verkiezingsuitslag Nissewaard: ONS blijft de grootste

ONS blijft de grootse partij in de gemeente Nissewaard. ONS heeft zelfs één zetel erbij gekregen. De PvdA is de tweede partij.

De PVV - nieuwkomer in de raad - is de derde in de lijst. Ook Nissewaard Lokaal heeft er zetels bij en stijgt van twee naar vier zetels.

Verliezers zijn VVD, CDA, D66 en ChristenUnie-SGP. Lokale partij LOB hield op de valreep een zetel over. Forza verdwijnt uit de raad. De SP deed niet meer mee.

De coalitie van ONS, VVD en CDA hield de meerderheid met 19 van de 37 stemmen. Het is nog niet bekend of de drie partijen met elkaar verder gaan of een extra partij wordt gezocht.

Diep in de nacht waren alle stemmen geteld, de gemeente was daarmee de laatste in de regio.